Многоэтажный дом ремонтируют в Усть-Куте при поддержке ИНК

Строительная компания проводит капитальный ремонт многоэтажного жилого дома в микрорайоне Мостоотряда в Усть-Куте на средства Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В пятиэтажном доме, состоящем из 4 подъездов, проживает более 200 человек. Жилое здание относится к старому жилому фонду БАМовской застройки и было возведено около 40 лет назад. Капитальный ремонт первого дома на улице Строительная ИНК проводила в 2020 году. Плановые работы по второму дому были приостановлены из-за пандемии.

К работам подрядная организация приступила в конце августа. В перечень входит ремонт крыши: укрепление стропильной системы, организация выходов с чердачного помещения, замена шифера на профилированный лист, установка ограждения и снегозадерживающих барьеров. Также ведется утепление и ремонт межпанельных швов фасада, и его окрашивание, замена лестничных маршей входных групп, ремонт козырьков подъездов и отмостки вокруг дома. Также бригада восстановит входную группу в цокольный этаж.

«Иркутская нефтяная компания в рамках благотворительной помощи Усть-Куту на деле доказывает особое внимание городским территориям. Надеемся, погода не подведет, и подрядчик сдаст объект в срок, до наступления холодов. В квартирах станет тепло и сухо, а в Усть-Куте появится еще один преобразившийся дом», – отметила директор Департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина.

Ранее компания оказала финансовую помощь в ремонте социальных квартир для медицинских работников и учителей в Усть-Куте. На средства ИНК отремонтировали 8 квартир. В 2020 году на средства администрации УКМО был отремонтирован 4 этаж в доме на улице Островского. В 2021 году к инициативе властей подключилась Иркутская нефтяная компания и выделила средства на ремонт 3-го этажа.