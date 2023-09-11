Как отдыхаем в новогодние праздники 2024-го года?

В этом году 30 и 31 декабря будут нерабочими.

В свою очередь, 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в 2024 году россиян ожидают трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня и четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда.