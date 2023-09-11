«Единая Россия» в Иркутской области официальной вышла из «красной зоны»

Результат партии по итогам ЕДГ-2023 в два раза выше, чем пять лет назад, отметил уполномоченный от партии на выборах в Иркутской области, депутат Госдумы Андрей Парфенов.

«По итогам подсчета 80% голосов партия по спискам набирает 55%. По одномандатным округам кандидаты получают 21 место из 22. Мы провели очень серьёзные проекты – единый сетевой стандарт, который позволил нам реанимировать «первичное» звено. Мы сформировали мощный костяк низовой, который нам позволит в дальнейшем побеждать на выборах», –сказал он на ВКС с председателем партии Дмитрием Медведевым по итогам ЕДГ-2023.

Напомним, что в Иркутской области завершилось трехдневное голосование по выбору депутатов Законодательного собрания четвертого созыва. По данным на 18:00, явка составляла 22,8%, проголосовало 417 933 избирателя. В Иркутске на избирательные участки пришли 17,13%, в Ангарском городском округе – 20,67%, в Братске – 25,42%. Такие данные были озвучены во время круглого стола с участием губернатора Игоря Кобзева.