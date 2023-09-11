Высокий дефицит кадров сохраняется в Иркутской области в начале бизнес-сезона

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме в Иркутской области по итогам августа, и выяснила, какие специалисты сейчас являются самыми дефицитными.

Соотношение спроса и предложения на рынке труда в регионе находится на уровне 2,9 резюме на вакансию, что говорит о дефиците кадров (напомним, комфортным для рынка труда балансом считается 4 - 7,9 резюме на вакансию). На рекордно низких значениях индекс конкуренции за работу в Иркутской области держится уже три месяца подряд (в июле - также 2,9 резюме на вакансию, в июне – 2,7).

При этом, ряд направлений являются рекордсменами по уровню кадрового дефицита. Сейчас работодатели испытывают максимальные сложности с поиском и наймом специалистов из сферы автобизнеса (1.1 резюме на вакансию), медицины, рабочего персонала, а также специалистов по сельскому хозяйству (по 1.5), строителей (1.7), кадров из сферы добычи сырья (1.8), водителей и машинистов (1.9).

Кроме того, наблюдается заметная нехватка специалистов из сферы производства (2 резюме на вакансию), розничной торговли (2.2), менеджеров по продажам (2.4), специалистов ресторанно-гостиничного направления (2.7), специалистов по страхованию (3.1), сотрудников для салонов красоты и фитнес-центров (по 3.2).

Профицит специалистов (более 8 резюме на вакансию) наблюдается в пяти направлениях: «развлечения, искусство, массмедиа» (17.4 резюме на вакансию), «маркетинг, реклама, PR» (12.7) «юристы» (9.5), «высший и средний менеджмент» (9.4). «стратегии, инвестиции, консалтинг» (9). Все перечисленные специалисты могут испытывать сложности с трудоустройством из-за высокой конкуренции за рабочие места.

«Сегодня соотношение спроса и предложения на рынке труда отражает тревожную для работодателей закономерность – число вакансий увеличивается, а резюме уменьшается. При этом разрыв между потребностью в кадрах и реальной активностью соискателей нарастает и приближается к пиковым значениям. Наиболее критическая ситуация наблюдается в отраслях, где чаще всего заняты работники физического труда, и в том числе, внешние трудовые мигранты. Это рабочий персонал, розничная торговля, производство, строительство, транспорт, продажи», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.