Два участка – для туризма, 13 – для жилья. Росреестр выявил новые свободные земли для стройки в Иркутской области

В Иркутской области продолжают действовать социальные проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма». Эти проекты работают в рамках реализации государственной программы Национальная система пространственных данных (НСПД). Проекты ориентированы на поиск и размещение для всеобщего доступа информации о свободных участках, которые могут быть использованы для жилищного строительства, а также для организации туристической деятельности.

– Новые земельные участки выявляются постоянно. Так, в августе 2023 года в проект «Земля для стройки» добавились 13 земельных участков площадью более 385 тысяч квадратных метров. Кроме того, в проект «Земля для туризма» включено 2 новых участка неподалеку от популярного туристического объекта «Теплые озера». Площадь этих участков – более 35 тысяч квадратных метров, – говорится в сообщении Росреестра Иркутской области.

Сведения о выявленных свободных участках размещаются на Публичной кадастровой карте. Для поиска на сайте Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru нужно в поисковой строке выбрать в выпадающем списке «Земля для стройки» или «Земля для туризма» и ввести номер региона, двоеточие и звездочку (38:*). Так можно увидеть все свободные участки в Иркутской области, узнать их площадь, адрес, категорию земель. Здесь же можно направить обращение о своей заинтересованности в использовании участка для строительства.

По словам заместителя руководителя Управления по Иркутской области Ларисы Михайловны Варфоломеевой, «такие участки определяются Управлением совместно со всеми заинтересованными органами власти и местного самоуправления. Это дает потребителю гарантию, что при строительстве жилого дома или турбазы он не столкнется с неприятными сюрпризами, такими как возражения со стороны органов или непредвиденные ограничения в использовании участка».

В целом, на сегодня выявлено 2308 участков для строительства жилья (площадь участков – более 1800 гектаров), из них 130 участков (459 гектаров) уже задействовано для строительства. Кроме того, менее, чем за год выявили 10 участков для туристической деятельности, площадь таких участков – почти 50 гектаров.