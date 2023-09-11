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Дизайн-код ОЭЗ «Ворота Байкала» закрепят документально

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Объект расположен в Слюдянском районе – городе Байкальске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Требования, в частности, предъявляются к цветовым решениям объектов капитального строительства, к отделочным и строительным материалам, внешнему виду фасадов зданий и их подсветке.

Как отметила руководитель Службы архитектуры Иркутской области –Александра Борисова, требования сформируют силуэт, стиль, композицию и колористику планируемой и существующей застройки ОЭЗ с учетом естественного природного ландшафта и уникальной природной среды Байкала для комфортного отдыха и туризма.

Проект направят резидентам экономической зоны для ознакомления и внесения предложений.

Напомним, что в особой экономической зоне «Ворота Байкала» планируются к строительству объекты туристической инфраструктуры. В планах создать около 4 тыс. коллективных средств размещения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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