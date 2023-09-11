Рынок акций падает. Чего ждать в сентябре ?

Коррекция на российском рынке началась. Чем опасен сентябрь? До какого уровня может снизиться рынок? Какие компании могут упасть сильнее остальных? И чем опасно падение облигаций? Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин ответил на эти вопросы в еженедельном шоу «Без плохих новостей». Портал SIA.RU записал основные цитаты.

Опасный сентябрь

– Сентябрь интуитивно воспринимается инвесторами, как очень слабый месяц для рынка, – отмечает Максим Шеин. – С одной стороны, это результат того, что в этот период происходят разные негативные события, а с другой – это самый слабый месяц для американского рынка. И наш воспринимается по аналогии.

Также большое влияние оказывают результаты сентября предыдущего года. Эксперт напоминает про падение индекса Мосбиржи на 18% в прошлом году на фоне новостей о мобилизации. Однако, с точки зрения статистики, за последние 15 лет только пять раз было зафиксировано снижение. И никогда оно не было два года подряд , 10 лет был рост, который в среднем составил 4%. В годы снижения среднее падение индикаторов в сентябре зафиксировано на отметке 12%.

– Вывод такой, если сентябрь будет плохим месяцем для рынка, то падение будет конкретное, но для этого понадобится и серьёзные негативные новости. Это могут быть геополитические события или ухудшение ситуации с прибылями компании, как следствие э снижение дивидендных выплат, А вот падение на зарубежных рынках, как это было в 2008 году, уже не сработает, так как на нашем рынке нет иностранных инвесторов, – резюмирует Максим Шеин.

Как сильно упадёт индекс

Максим Шеин высоко оценивает вероятность дальнейшего снижения рынка. А вот насколько сильно упадёт индекс Мосбиржи, зависит от 10 компаний, которые почти на 75%, определяют индекс.

– Нефтегазовый сектор занимает половину индекса, без снижения котировок Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза коррекция не состоится, – говорит эксперт. – Газпрому особо падать некуда, его котировки и так практически не отошли от минимальных уровней. Лукойл вполне может сходить на 8-9% вниз до отметки 6100 руб. Сургутнефтегаз – аналогично, особенно, если укрепится рубль после начала продаж валюты со стороны ЦБ. Татнефть, которая удвоилась в цене с начала года, не потеряет свои привлекательности, сходив вниз на 7-9%. Дальше по тяжеловесам – Сбербанк 230-240 руб., хорошо расторгованный диапазон, на этот уровень бумаги банка могут вернуться. Магниту, чтобы скорректироваться на 10%, нужно предъявить какой-то негатив рынку. Я думаю, уровень 5500 устоит. Полюс Золото сильного падения не даст. Итого, потенциал снижения индекса Мосбиржи с текущих уровней – это 5-6% с целью в 2950 пунктов.

Чем опасны облигации

Сейчас опасения у эксперта вызывает не фондовый рынок, а настораживает падение цен российских облигаций. Они могут перетянуть спрос с рынка акций. Доходности по ОФЗ выросли до 12%, причём не только по коротким выпускам, но и по бумагам с погашением в 2026-2029 гг.

– Инвесторы закладывают в цены возможное дальнейшее повышение ключевой ставки. О негативных последствиях с завышением ставок для экономического роста я много раз говорил. Ещё один очень важный момент – подросли цены на замещающие облигации Газпрома. Сейчас доходность к погашению по ним 8-8,5% в валюте. Таким образом, ушла возможность сделать застрахованный от валютного риска портфель из ОФЗ и бондов Газпрома. Несколько недель назад бумаги давали одинаковую доходность. На следующей неделе Минфин гасит рублями еврооблигации на 3 млрд долларов и очевидно, что большая часть этих денег будет искать возможность разместиться в валютных инструментах. И первое, что бросится им в глаза – это облигации Газпрома.