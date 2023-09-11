Цены на плодоовощную продукцию снижаются в Иркутской области

За период с 29 августа по 4 сентября в регионе из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 11 и практически не изменились на 12 товаров. Об этом со ссылкой на Иркутскстат сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Подешевели:

капуста белокочанная (-7,40%),

лук репчатый (-7,28%),

морковь (-6,20%),

картофель (-5,15%),

яблоки (-1,08%).

крупа гречневая (-0,98%),

рыба мороженая (-0,82%),

молоко пастеризованное (-0,69%),

рис (-0,11%),

масло сливочное и говядина (-0,04%).

Из социально значимых товаров рост цен зафиксирован на:

мясо кур (+1,61%),

масло подсолнечное (+1,30%).

Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 76 субъектах России, на масло подсолнечное – в 63 субъектах. Цены на баранину и хлеб пшеничный остались на прежнем уровне.