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Цены на плодоовощную продукцию снижаются в Иркутской области

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За период с 29 августа по 4 сентября в регионе из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 11 и практически не изменились на 12 товаров. Об этом со ссылкой на Иркутскстат сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Подешевели:

  • капуста белокочанная (-7,40%),
  • лук репчатый (-7,28%),
  • морковь (-6,20%),
  • картофель (-5,15%),
  • яблоки (-1,08%).
  • крупа гречневая (-0,98%),
  • рыба мороженая (-0,82%),
  • молоко пастеризованное (-0,69%),
  • рис (-0,11%),
  • масло сливочное и говядина (-0,04%).

Из социально значимых товаров рост цен зафиксирован на:

  • мясо кур (+1,61%),
  • масло подсолнечное (+1,30%).

Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 76 субъектах России, на масло подсолнечное – в 63 субъектах. Цены на баранину и хлеб пшеничный остались на прежнем уровне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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