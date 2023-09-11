Цены на плодоовощную продукцию снижаются в Иркутской области

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8 сентября 2023
За период с 29 августа по 4 сентября в регионе из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 11 и практически не изменились на 12 товаров. Об этом со ссылкой на Иркутскстат сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Подешевели:
- капуста белокочанная (-7,40%),
- лук репчатый (-7,28%),
- морковь (-6,20%),
- картофель (-5,15%),
- яблоки (-1,08%).
- крупа гречневая (-0,98%),
- рыба мороженая (-0,82%),
- молоко пастеризованное (-0,69%),
- рис (-0,11%),
- масло сливочное и говядина (-0,04%).
Из социально значимых товаров рост цен зафиксирован на:
- мясо кур (+1,61%),
- масло подсолнечное (+1,30%).
Тенденция роста цен на мясо кур наблюдалась в 76 субъектах России, на масло подсолнечное – в 63 субъектах. Цены на баранину и хлеб пшеничный остались на прежнем уровне.