Какой курс рубля к доллару можно считать адекватным?

По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, текущий курс отражает ситуацию на рынке. В пятницу на Мосбирже курс рубля к доллару составил 97,39.

– Текущий курс доллара на данный момент при увеличившемся оттоке капитала выглядит вполне адекватным. Повышение ключевой ставки может поддержать курс рубля через 1-2 месяца через канал импортных потоков, – пояснил эксперт БКС в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей».

По мнению аналитиков БКС, на ближайшем заседании ЦБ оставит ставку без изменений. При этом они подчеркивают, что цели по курсу рубля у регулятора нет.

– У нас нет жёсткого фиксирования курса. Иначе в прошлом году, мы бы не увидели доллар по 55 руб., – отмечает эксперт БКС.