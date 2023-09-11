Новости

Облигации падают. Что делать инвесторам?

Рынок облигаций в последние недели сильно снизился и доходности практически по всем ОФЗ приблизились к 12% годовых, что соответствует ключевой ставке ЦБ, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– При этом кривая доходности инвертирована, то есть доходности коротких облигаций сроком погашения 1-2 года стали выше доходности длинных облигаций со сроком более 5 лет – 11,9% против 11,7%. 

Читайте также:

Аналитики пересмотрели прогноз по курсу рубля, инфляции и ключевой ставке
8 сентября 2023
Чем меньше рубль, тем больше денег: эксперты увидели в его августовских колебаниях в основном плюсы
8 сентября 2023

Эксперт сомневается, что ставка Центробанка до конца года поднимется выше 12%.

– Если рубль укрепится до 80-90 руб. за доллар, то регулятор сможет снизить ставку до 10%. В этом случае короткие и средние ставки упадут, а  длинные сохранятся около текущего уровня.

Поэтому эксперты БКС рекомендуют перевложиться из коротких ОФЗ в длинные.

– ОФЗ со сроком погашения до двух лет стоит продать, они упали на 1,5-4,5%. Для покупки можно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные выпуски. Если вы верите в дальнейшее повышение ключевой ставки, то есть смысл застраховаться с помощью облигаций-флоутеров с переменным купоном. Они не растут и не падают при изменении ставки, а доходность по ним сейчас выше 13%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1382)


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
Рынок привлеченных средств в России покажет рекордный рост за 8 лет
Расчеты бизнеса в китайских юанях показали шестикратный рост
Делегация Иркутской области во главе с губернатором принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес