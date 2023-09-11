Облигации падают. Что делать инвесторам?

Рынок облигаций в последние недели сильно снизился и доходности практически по всем ОФЗ приблизились к 12% годовых, что соответствует ключевой ставке ЦБ, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

– При этом кривая доходности инвертирована, то есть доходности коротких облигаций сроком погашения 1-2 года стали выше доходности длинных облигаций со сроком более 5 лет – 11,9% против 11,7%.

Эксперт сомневается, что ставка Центробанка до конца года поднимется выше 12%.

– Если рубль укрепится до 80-90 руб. за доллар, то регулятор сможет снизить ставку до 10%. В этом случае короткие и средние ставки упадут, а длинные сохранятся около текущего уровня.

Поэтому эксперты БКС рекомендуют перевложиться из коротких ОФЗ в длинные.

– ОФЗ со сроком погашения до двух лет стоит продать, они упали на 1,5-4,5%. Для покупки можно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные выпуски. Если вы верите в дальнейшее повышение ключевой ставки, то есть смысл застраховаться с помощью облигаций-флоутеров с переменным купоном. Они не растут и не падают при изменении ставки, а доходность по ним сейчас выше 13%.