«Сбер» открывает филиал в Китае

Сейчас у Сбербанка в стране есть представительство, передает РИА Новости цитату председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина с Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сбер» активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике», – сказал он.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).