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«Сбер» открывает филиал в Китае

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Сейчас у Сбербанка в стране есть представительство, передает РИА Новости цитату председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина с Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сбер» активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике», – сказал он.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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