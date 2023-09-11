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Соглашение с «1С» подписала Иркутская область на ВЭФ

Документ предусматривает применение знаний и опыта по формированию эффективной системы государственного управления с использованием программной платформы «1С: Предприятие». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Сотрудничество в рамках соглашения будет способствовать внедрению передовых цифровых технологий в государственных учреждениях Иркутской области. Особое внимание сторон будет уделено совместным исследованиям в области использования алгоритмов и сервисов с применением искусственного интеллекта.

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– Цифровизация стремительно набирает обороты и требует применения усовершенствованных инновационных решений для эффективного управления регионом. Уверен, что наше сотрудничество окажет положительное влияние на формирование практического опыта в построении эффективной системы государственного управления, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение, в том числе, включает обмен опытом в части технологий роботизации рутинных операций, работы с большими данными с последующей визуализацией достигнутых результатов для оперативности принятия решений. Также оно предусматривает развитие информационно-образовательной среды на базе образовательных организаций Приангарья.

– «1С» давно работает с Иркутской областью, реализованы совместные крупные проекты. В регионе у нас более 40 партнеров, есть сильные сертифицированные по отраслям центры компетенций. Соглашение позволит задействовать передовые технологии для дальнейшего развития ИТ-потенциала региона, – отметил директор ООО «1С» Борис Нуралиев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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