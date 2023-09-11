Представители пяти партий проходят в Законодательное Собрание Иркутской области четвертого созыва

Абсолютное большинство удерживает «Единая Россия». Данные предоставил Избирком Иркутской области.

«Единая Россия» – 54,6%

КПРФ – 15,47%

ЛДПР – 9,62%

«Новые люди» – 7,34%

«Справедливая Россия – За правду» – 7,06%

Российская партия свободы и справедливости – 1,33%

«Гражданская Платформа» – 0,98%

Ранее в региональном представительстве «Единой России» Иркутской области заявили о выходе партии из «красной зоны». По итогам подсчета 80% голосов партия по спискам набирает 55%.