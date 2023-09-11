Представители пяти партий проходят в Законодательное Собрание Иркутской области четвертого созыва

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11 сентября 2023
Абсолютное большинство удерживает «Единая Россия». Данные предоставил Избирком Иркутской области.
- «Единая Россия» – 54,6%
- КПРФ – 15,47%
- ЛДПР – 9,62%
- «Новые люди» – 7,34%
- «Справедливая Россия – За правду» – 7,06%
- Российская партия свободы и справедливости – 1,33%
- «Гражданская Платформа» – 0,98%
Ранее в региональном представительстве «Единой России» Иркутской области заявили о выходе партии из «красной зоны». По итогам подсчета 80% голосов партия по спискам набирает 55%.