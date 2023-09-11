Стали известны результаты выборов в Заксобрание Иркутской области по одномандатным округам

Данные опубликовала Избирательная комиссия Иркутской области.

Итоговая явка составила 24,22% (443 843 человека). Лидеры по посещаемости – Баяндаевский (54,21%), Нукутский (49,49%) и Эхирит-Булагатский (47,59%) районы.

В Иркутске проголосовали 18,58% избирателей, в Ангарском округе – 22,44%, в Братске – 26,95%.

– Не вижу проблем в низкой явке. Избиратель поменялся, значит необходимо менять форму участия в выборах, развивать дистанционное электронное голосование, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.