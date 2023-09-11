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Стали известны результаты выборов в Заксобрание Иркутской области по одномандатным округам

Данные опубликовала Избирательная комиссия Иркутской области.

Итоговая явка составила 24,22% (443 843 человека). Лидеры по посещаемости – Баяндаевский (54,21%), Нукутский (49,49%) и Эхирит-Булагатский (47,59%) районы.

В Иркутске проголосовали 18,58% избирателей, в Ангарском округе – 22,44%, в Братске – 26,95%.

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– Не вижу проблем в низкой явке. Избиратель поменялся, значит необходимо менять форму участия в выборах, развивать дистанционное электронное голосование, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

  • Победители:
  • округ №1 – Алексей Распутин («Единая Россия»)
  • округ №2 – Дмитрий Ружников («Единая Россия»)
  • округ №3 – Алексей Красноштанов («Единая Россия»)
  • округ №4 – Максим Девочкин («Единая Россия»)
  • округ №5 – Сергей – Баляскин («Единая Россия»)
  • округ №6 – Антон Малышев («Справедливая Россия – За правду»)
  • округ №7 – Антонина Кокошникова («Единая Россия»)
  • округ №8 – Денис Ягодзинский («Единая Россия»)
  • округ №9 – Евгений Зенкин («Единая Россия»)
  • округ №10 – Эдуард Демин («Единая Россия»)
  • округ №11 – Федор Саломатов («Единая Россия»)
  • округ №12 – Тимур Сагдеев («Единая Россия»)
  • округ №13 – Галина Кудрявцева («Единая Россия»)
  • округ №14 – Степан Франтенко («Единая Россия»)
  • округ №15 – Виктор Побойкин («Единая Россия»)
  • округ №16 – Дмитрий Мясников («Единая Россия»)
  • округ №17 – Юрий Козлов («Единая Россия»)
  • округ №18 – Наталья Дикусарова («Единая Россия»)
  • округ №19 – Татьяна Молостова («Единая Россия»)
  • округ №20 – Виталий Перетолчин («Единая Россия»)
  • округ №21 – Николай Труфанов («Единая Россия»)
  • округ №22 – Кузьма Алдаров («Единая Россия»)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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