Делегация Иркутской области во главе с губернатором принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме

Он проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Делегация Иркутской области планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний.

Сегодня, 11 сентября, состоялось торжественное открытие объединенной экспозиции (стенда) «Большая Сибирь». Ведущий мероприятия зачитал приветственное слово Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

На объединенном стенде «Большая Сибирь» от Иркутской области представлены проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО «БратскХимСинтез», модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО «Азия Мьюзик Компани» и другие.

После открытия экспозиции «Большая Сибирь» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в межрегиональном совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). В частности, участники совещания обсудили организацию исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

– По итогам подготовки проекта плана от Иркутской области включено 46 проектов и 48 мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов и социально-экономическое развитие региона. Так, для решения инфраструктурных проблем крупных инвестиционных проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, в План включены мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов на севере области в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойного функционирования угольной и лесоперерабатывающей отраслей на территории региона План дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Кроме того, по словам главы региона, в план вошел проект по созданию портово-логистического кластера в Усть-Куте. Учтены предложения Приангарья по важным инфраструктурным проектам, необходимым для развития туризма на территории региона, – это строительство и реконструкция аэропортов, создание комплексных туристических проектов «Байкальская слобода», создание Международного центра водных ресурсов, строительство и реконструкция автомобильных дорог. Для решения проблемы научного и кадрового обеспечения региона в План включен проект по созданию Иркутского межвузовского кампуса мирового уровня. Также учтены крупные стратегические проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономического развитие Иркутской области. Это, в частности, создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.