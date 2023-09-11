Иркутская область и Кузбасс подписали соглашение на VIII Восточном экономическом форуме

Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках VIII Восточного экономического форума сегодня, 11 сентября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между Правительством Иркутской области и Правительством Кемеровской области – Кузбасса. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв.

Стороны договорились развивать торгово-экономические связи между регионами, содействовать становлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), проводить обмен опытом по разработке и реализации государственных программ развития и поддержки МСП, а также обмениваться информацией по организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Соглашением также затронуты вопросы взаимодействия и укрепления связей в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики, патриотического воспитания гражданского общества.

В документе обозначено развитие сотрудничества в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий, наиболее перспективных направлений и совместных научных тем, имеющих практическое значение, в том числе связанных с диверсификацией промышленного производства, а также информационно-телекоммуникационными технологиями.

Отдельное внимание также уделено в соглашении работе по совершенствованию организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи населению, реализации госпрограмм по охране здоровья и профилактике заболеваний. Регионы намерены обмениваться информацией о состоянии рынка лекарственных средств, изделий медицинской техники, иной продукции медицинского назначения.

Стороны будут обмениваться опытом организации и проведения межрегиональных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг продовольственного и промышленного характера.

В рамках церемонии подписания соглашения Игорь Кобзев поздравил Сергея Цивилёва с победой на выборах губернатора Кемеровской области – Кузбасса, отметив, что Кузбасс является стратегическим партнером Приангарья.

– Обозначили основные направления нашей работы с Сергеем Евгеньевичем. Сюда можно включить научно-образовательный кластер и все темы, которые затрагивают вопросы, связанные с продукцией с высокой добавленной стоимостью от угледобывающей компаний. Мы были в Новосибирске и видели, что НОЦ Кузбасса формирует эту повестку, интерес есть также и у нас. Думаю, следующем форуме вместе с нашим НОЦем объединим эти вопросы. У нас с Сергеем Евгеньевичем одна задача – создать условия, чтобы взаимовыгодное сотрудничество развивалось. Соглашение как раз эти планы подтверждает, – подчеркнул Игорь Кобзев.

– Соглашение не является догмой, оно должно постоянно работать и расширяться. У нас сейчас в рамках разработки Стратегии развития всей Сибири открылось много новых перспектив – это развитие газотранспортной системы, железнодорожного, авиационного сообщения, а также туризма. Вносим корректировку в наши планы и будем настаивать на том, чтобы они вошли в Стратегию развития Сибири и были утверждены Правительством Российской Федерации. От этого выиграют все: Иркутская область и Кузбасс, Сибирь и вся наша страна, – отметил Сергей Цивилёв.

Соглашение подписано на пять лет.