Расчеты бизнеса в китайских юанях показали шестикратный рост

За первые семь месяцев 2023 года объем трансграничных расчетов клиентов среднего и малого бизнеса вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – такую статистику сообщил в ходе ВЭФ-2023 руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса Руслан Еременко. Драйвером валютных платежей выступает китайский юань – объем операций в этой валюте показал шестикратный рост.

Эксперт отметил, что объем платежей участников ВЭД продолжает рост, начиная с прошлого года и связал это с активизацией внешнеэкономической деятельности бизнеса на новых рынках, расширением перечня доступных национальных валют в обращении и развитием системы международных расчетов. Расчеты в юанях за семь месяцев текущего года выпросли в 6 раз. При этом в банке отмечают, что в структуре платежей участников ВЭД лидирует российский рубль – на него приходится 80% в общем объеме расчетов. Доля юаня в трансграничных расчетах выросла с 4% до 18%, в валютных платежах – до 85%.

Оборот в валютах стран СНГ показал рост в 5,7 раза. Среди них лидирует казахстанский тенге (доля 50%), далее – армянский драм (20%), белорусский рубль (15%) и азербайджанский манат (13%). Среди валют, вошедших в активное обращение ВЭД во второй половине прошлого года, по динамике лидирует индийская рупия, операции по которой во втором квартале текущего года увеличились в 6 раз по сравнению с предыдущим. Более чем в 2 раза выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах.

«Средний и малый бизнес успешно адаптируется к работе в новых макроэкономических условиях. Предпринимателям удалось не только компенсировать потери, понесенные в результате пандемии и санкционных ограничений, но и нарастить объемы ВЭД. Одна из основных задач банков в условиях трансформации – обеспечить развитие расчетов в национальных валютах дружественных стран», − прокомментировал Руслан Еременко.