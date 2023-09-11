Банк «Открытие» запускает партнерскую программу кредитования на автомобили BAIC

Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стал участником федеральной программы автокредитования BAIC Finance на покупку китайских автомобилей BAIC, выпускаемых на калининградском заводе АВТОТОР. Клиентам банка доступно финансирование на покупку автомобилей марки по ставке от 7%.

В рамках залогового кредитования на новые автомобили BAIC клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на сумму до 8 млн рублей, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 20%.

Диапазон базовых процентных ставок составит от 13% до 16,3%. При этом заемщик может получить дисконт до 6% при оформлении страхования жизни и подключении услуги «Ставка автомобилиста», снизив минимальную ставку до 7% годовых в рублях.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

Старт продаж автомобилей в России состоялся в июле 2023 года. Модельный ряд на сегодня представлен BAIC US PLUS, BAIC X35, BAIC BJ40.

«Сегодня все больше потребителей открывают для себя новые китайские автомобильные бренды. Так, почти две трети россиян (64%) считают марки из КНР достойной заменой ушедших из России иномарок. А в структуре кредитных выдач банка на новые автомобили за январь-август 2023 года доля китайских брендов уже составляет 33% по количеству сделок и 40% по объему выдач в денежном эквиваленте. В рамках развития этого направления мы рады предложить нашим клиентам новые кредитные программы для клиентов марки BAIC, одного из крупнейших автопроизводителей в Китае», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co) – основанная в 1958 г. китайская государственная холдинговая компания, объединяющая несколько автомобилестроительных предприятий. Один из крупнейших автопроизводителей в Китае. Имеет совместные предприятие с Daimler, Hyundai, Cummins, Magna.