Аренда помещений под общепит в Москве подорожала на 21%

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали предложение и цены в сегменте аренды помещений для заведений общественного питания в Москве. С начала года арендные ставки в этом сегменте выросли более чем на 20%.

В Москве сдаётся 2406 коммерческих помещений для предприятий, работающих в сегменте общественного питания. С января этого года объём предложения снизился на 239 объектов. Так, в первом месяце года в этом сегменте было доступно 2645 помещений.

Медианная ставка на помещения под общепит с января по август 2023 года снизилась на 21,43% или на 60 тыс. руб. Сейчас медианная арендная ставка на помещения общепита в Москве составляет 340 тыс. руб.

Наиболее высокий уровень ставок сейчас зафиксирован в ЦАО Москвы. Здесь медианная ставка почти 800 тыс. руб. в месяц (799,9 тыс. руб.). При этом количество помещений, которые сейчас доступны арендаторам, составляет 817 лотов. Объём предложения с июля нынешнего года снизился более чем на 228 лотов.

Вторым округом Москвы по уровню арендных ставок на помещения под общепит в сентябре стал ЮЗАО. Здесь медианная ставка сейчас находится на уровне 409 тыс. руб. В этой части столицы сейчас арендаторам доступны 166 объектов. С января снижение числа предложения составило 7 объектов, а с середины лета – 23.

Наиболее значительное снижение числа помещений под общепит в сегменте аренды с января по август 2023 года зафиксировано в СВАО. Количество лотов снизилось на 74 лота. Сейчас в этой части Москвы сдаётся 153 объекта. При этом медианная ставка в сентябре 2023 года составляет 350 тыс. руб.