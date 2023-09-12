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Зарплатные ожидания иркутян на 8 тысяч рублей ниже, чем в среднем по стране

Эксперты hh.ru проанализировали более 60 тысяч резюме жителей Иркутской области, активных в августе, и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Иркутской области по итогам августа составила 50 022 рубля. Это на 8156 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом (58 178 рублей).

В Сибирском ФО зарплатные ожидания по итогам августа находятся на уровне 47 887 рублей, причем от региона к региону они отличаются. На самые высокие зарплаты рассчитывают соискатели из Красноярского края (52 775 тыс.руб. в среднем), а наиболее скромные ожидания у кандидатов из Алтайского края (40 748 тыс.руб.).

Регион

Средняя ожидаемая зарплата, руб.

Красноярский край

52775

Иркутская область

50022

Новосибирская область

49396

Омская область

45410

Кемеровская область

44549

Алтайский край

40748

 

Сибирский ФО

47887

Россия

58178

В Иркутской области наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди кандидатов из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (100 411 рублей), «Высший и средний менеджмент» (99 875 рублей), «Добыча сырья» (93 926 рублей), «Сельское хозяйство» (86 933 рубля) и «Строительство, недвижимость» (86 605 рублей).

В свою очередь, наиболее скромные запросы в зарплате зафиксированы в сферах «Розничная торговля» (37 647 рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (38 486 рублей), «Искусство, развлечения, массмедиа» (40 774 рубля), «Домашний, обслуживающий персонал» (42 050 рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (42 481 рубль).

Профессиональная область

Средняя ожидаемая зарплата, руб.

Стратегия, инвестиции, консалтинг

100411

Высший и средний менеджмент

99875

Добыча сырья

93926

Сельское хозяйство

86933

Строительство, недвижимость

86605

Производство, сервисное обслуживание

83606

Автомобильный бизнес

71462

Информационные технологии

68297

Закупки

67380

Рабочий персонал

63857

Управление персоналом, тренинги

57281

Финансы, бухгалтерия

56575

Безопасность

56037

Транспорт, логистика, перевозки

54792

Юристы

50371

Медицина, фармацевтика

49992

Маркетинг, реклама, PR

48211

Продажи, обслуживание клиентов

46524

Страхование

45400

Наука, образование

44848

Административный персонал

43449

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

42481

Домашний, обслуживающий персонал

42050

Искусство, развлечения, массмедиа

40774

Туризм, гостиницы, рестораны

38486

Розничная торговля

37647

/ Сибирское Информационное Агентство /
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