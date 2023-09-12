Зарплатные ожидания иркутян на 8 тысяч рублей ниже, чем в среднем по стране

Эксперты hh.ru проанализировали более 60 тысяч резюме жителей Иркутской области, активных в августе, и выяснили, на какую зарплату они рассчитывают.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Иркутской области по итогам августа составила 50 022 рубля. Это на 8156 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом (58 178 рублей).

В Сибирском ФО зарплатные ожидания по итогам августа находятся на уровне 47 887 рублей, причем от региона к региону они отличаются. На самые высокие зарплаты рассчитывают соискатели из Красноярского края (52 775 тыс.руб. в среднем), а наиболее скромные ожидания у кандидатов из Алтайского края (40 748 тыс.руб.).

Регион Средняя ожидаемая зарплата, руб. Красноярский край 52775 Иркутская область 50022 Новосибирская область 49396 Омская область 45410 Кемеровская область 44549 Алтайский край 40748 Сибирский ФО 47887 Россия 58178

В Иркутской области наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди кандидатов из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (100 411 рублей), «Высший и средний менеджмент» (99 875 рублей), «Добыча сырья» (93 926 рублей), «Сельское хозяйство» (86 933 рубля) и «Строительство, недвижимость» (86 605 рублей).

В свою очередь, наиболее скромные запросы в зарплате зафиксированы в сферах «Розничная торговля» (37 647 рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (38 486 рублей), «Искусство, развлечения, массмедиа» (40 774 рубля), «Домашний, обслуживающий персонал» (42 050 рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (42 481 рубль).