В конкурсе «Лучший по профессиии-2023» приняли участие более 300 сотрудников ИНК

В конкурсе «Лучший по профессиии-2023» приняли участие более 300 сотрудников Иркутской нефтяной компании (ИНК). Победителями стали 93 человека — сотрудники компании и дочерних организаций.

Конкурс проходил на стадионе «Водник» в Усть-Куте и частично — на производственных объектах ИНК. С практикой по профессии также оценивалась теоретическая подготовка участников, умение оказывать первую помощь и знания в области охраны труда и промышленной безопасности.

Звание «Лучший по профессии» присваивалось в 30 номинациях. Нововведением в этом году стали две из них: «Геодезист» и «Специалист по охране труда». Еще 9 номинаций впервые стали общими для ИНК и дочерних организаций — до этого в каждой структуре проходил самостоятельный конкурс. Объединение сделало состязание более зрелищным.

— Растет компания – набирает обороты и конкурс, это объяснимо и правильно. Сегодня в ИНК работают почти 16 тысяч человек. Мы осваиваем новые направления, новые отрасли, запускаем во многом уникальные и сложные проекты. И успех этих проектов зависит от профессионализма каждого из нас, от наших навыков и компетенций, — отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.

Гостями конкурса на стадионе «Водник» стали ученики ИНК-Класса, студенты, проходившие практику на месторождениях ИНК, и горожане. Им рассказали о компании, востребованных профессиях, возможностях для молодых специалистов. Также для зрителей провели мастер-классы по безопасности, предупреждению рисков, оказанию первой помощи и искусству импровизации. Для учеников ИНК-Классов провели торжественную церемонию посвящения в нефтяники.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в ИНК с 2011 года. Необходимым условием для участия является прохождение входного теоретического тестирования. Победители получают денежные премии, памятные призы и дипломы.