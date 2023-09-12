Дискаунтер «ХлебСоль» увеличил ассортимент на 20%

Сеть «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», работает в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятии.

Товары собственных торговых марок стали более востребованы

В ассортименте дискаунтера большая доля ассортимента, а это около 460 товаров, представлена собственными торговыми марками (СТМ), к примеру: «Птичка», «Простой выбор», РОСТ, «Гурмиссимо», «Берем Бережем», «Сладорино» и пр. Самыми продаваемыми товарами СТМ в сети «ХлебСоль» являются сахар, куриные яйца и молоко, батоны, подсолнечное масло и водка. А объемы продаж весового сахарного песка за последние два года бьют рекорды, сеть стала продавать его в 2,5 раза больше. Подробнее об этом рассказала коммерческий директор ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.

Происходит и расширение ассортимента товаров СТМ. В продаже, в категории «бакалея» появились: готовые завтраки и рыбная консервация. Специально для категории бакалейных товаров (крупы, макароны и т.д.) была разработана новая торговая марка сети – «Гурмиссимо».

Молочные десерты вновь растут в продажах

Сеть «ХлебСоль» стала активно расширять ассортимент йогуртно-десертной категории, что сразу оценили покупатели – рост в категории + 26%. Мы ввели под собственной торговой маркой молоко «Сорока Белобока» в полипак, творог-капля, творожный крем и сыр, сырки глазированные в «первой цене». Наполнили ассортимент молочными десертами, коктейлями и йогуртами в «среднем ценовом сегменте».

– При этом основная цель – предоставить более привлекательные цены на полке для покупателя. Таким образом, снижение цен составило от 10% до 30% по сравнению с товарами известных брендов.

Расширение непродовольственных товаров увеличило трафик в магазины

Значимые изменения произошли в категории non-food. Были представлены стеллажи с востребованным ассортиментом пластика, МБТ, расширенной линейкой сезонного товара, посудой для приготовления.

– В дискаунтере продолжается активная работа с предложением сезонного товара. Обновление так называемых микросезонов происходит раз в месяц. Этим летом наши покупатели смогли приобрести детскую и взрослую пляжную обувь, галоши по демократичным ценам. В этом году мы выделили категорию «детство» в отдельные стеллажи. Теперь покупатель, приходя в магазин «ХлебСоль», может приобрести товары для детей в одном месте. Изменили ассортимент и добавили средства детской гигиены, косметические средства, расширили ассортимент подгузников, детской пластиковой посуды. Теперь представлены и товары для творчества – раскраски, энциклопедии, книги для детей, открытки.

Опыт продаж крупногабаритного товара в небольшом дискаунтере

Так, в 2023 году у нас произошел старт поставок категории non-food. Также мы попробовали в небольшой формат магазина поставить и крупногабаритный товар: на летний сезон мы завезли велосипеды. В период акции велосипеды были представлены по максимально низкой цене – 6999 рублей. Опыт продаж был успешен, за трехдневную акцию в сети было продано 88% от общего количества привезенных велосипедов.

Отдел внешнеэкономической деятельности активно участвует в поставках и других категорий. Так, в этом году, в три раза больше реализовали газированных напитков, ввезенных из Польши, как и сокосодержащих напитков из Вьетнама. Кроме напитков широко представлена «бакалея» из Вьетнама – соусы чили и соевый, консервированные ананасы и манго. Лидером в импортной консервации в сети «ХлебСоль» являются товары из Китая. Из Поднебесной поступает более расширенный ассортимент – консервированные персики, шампиньоны, кукуруза, горошек, опята, макаронные изделия. К географии «бакалеи» присоединился и Египет с маслинами и оливками. В этом году добавятся поставщики из Таиланда.

Доля собственного импорта сети по «фруктам и овощам» из Китая увеличилась с 10% до 72%

Широкий ассортимент фруктов и овощей является неоспоримым преимуществом «ХлебСоли». На полках представлены фрукты из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. С улучшением ситуации на пограничном переходе Маньчжурия-Забайкальск улучшилась и в целом картина по наличию товаров. Так, продажи баклажанов, кабачков и красного перца в среднем увеличились в пять раз. Кроме того, в сети можно было найти груши, ананасы, виноград, яблоки, лук, капусту. Доля собственного импорта фруктов и овощей из Китая выросла с 10% до 72%. Главным трендом этого летнего ассортимента стали желтое манго и виноград из Китая.