Аналитики назвали причины укрепления рубля этой осенью

В середине августа доллар превысил психологически важную отметку в 100 руб. и до начала сентября российская валюта выглядела слабо. Однако вскоре ситуация может измениться. Аналитики БКС Мир инвестиций назвали причины укрепления рубля.

1. Рост ключевой ставки

– В середине августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. При таком уровне кредитование начинает замедляться, а следом за ним и спрос на товары. Да, с момента увеличения ставки прошел практически месяц, однако позитивный эффект для рубля от этого решения проявляется не сразу, а с лагом во времени, – поясняют эксперты БКС.

Кроме того, на ближайшем заседании ЦБ в пятницу, 15 сентября, регулятор может снова поднять ставку.

2. Рост доходности облигаций

Следом за ростом ключевой ставки повысились доходности облигаций и депозитов.

– Население будет получать больше процентов на свои накопления, что сместит фокус с расходования на сбережение — это укрепит рубль.

3. Рост стоимости кредитов и падение импорта

Рост ключевой ставки приводит к увеличению стоимости кредитов.

– А значит, сокращается спрос и на товары, приобретаемые населением на заемные средства, — к ним относятся, в том числе ввезенные в Россию. Это означает, что спрос на валюту для импорта окажется под давлением. Падение импорта приведет к укреплению рубля.

4. Увеличение продажи выручки экспортерами

Власти РФ договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки.

– Это позволит возвращать экспортные доходы в страну, а значит, поддержит рубль, – считают эксперты БКС.

5. Рост цен на нефть

– Цены на нефть Brent закрепились выше $90 — такая стоимость компенсирует спад добычи в РФ. В пользу рубля играет и снижение спреда российских сортов к Brent. Экспортная выручка растет, что увеличивает объем предложения валюты на рынке.

6. Увеличение продаж валюты ЦБ

С 14 по 22 сентября ЦБ продаст валюту на 150 млрд руб.: ежедневный объем в этот период теперь составит 21,4 млрд руб. против текущих 2,3 млрд руб.

– Эти операции могут оказать положительный эффект и на рубль — особенно с момента их начала 14 сентября, – резюмируют эксперты БКС.

Вчера на Мосбирже российская валюта резко укрепилась до уровня 95,08 руб./доллар.