Котировки облигаций стали доступны в SberCIB Terminal

SberCIB Terminal стал первой российской банковской многофункциональной платформой, обеспечившей пользователям доступ к котировкам облигаций. Это расширяет текущий функционал терминала и избавляет участников рынка от необходимости прилагать дополнительные усилия для получения ценовых ориентиров от Сбера по различным долговым инструментам. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сегодня пользователям SberCIB Terminal доступно более десяти инструментов для управления валютным, товарным и процентным рисками. В частности, это процентные свопы, индексные свопы овернайт, поставочные и расчётные форварды, включая предоплаченные, а также валютные опционы. Для управления ликвидностью можно воспользоваться депозитами, в том числе с неснижаемыми остатками и операциями РЕПО.

«В 2022 году вызовом для российского рынка стал уход международных информационно-аналитических платформ, через которые клиенты получали финансовую информацию. Мы смогли оперативно предоставить клиентам альтернативное решение, доработав нашу платформу SberCIB Terminal. Трансляция через терминал котировок облигаций позволяет клиентам экономить время при поиске актуальной ценовой информации. На базе SberCIB Terminal, системы для заключения финансовых сделок с банком, мы создали и продолжаем развивать многофункциональную информационно-коммуникационную платформу c доступом к котировкам в режиме реального времени, аналитике и комментариям трейдеров Сбера. Доступ к котировкам облигаций способствует дальнейшему развитию информационной инфраструктуры SberCIB Terminal. В дальнейшем банк планирует расширить её торговый функционал», – Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.