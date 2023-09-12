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Прогноз Сбера: к концу 2023 года объём выдач кредитов на ИЖС достигнет 350 млрд рублей

В августе 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей – по данным Домклик Сбера, это исторический рекорд. Прирост объёмов выдач к июлю составил 20%, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9%. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей – это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в августе почти 63% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», чуть менее 25% – по «Семейной ипотеке», более 8% в выдачах заняла «Дальневосточная ипотека».

По данным Домклик, в августе 2023 года средний размер кредита в РФ на ИЖС составил 4,3 млн рублей (по сравнению с июлем показатель не изменился), а средний первоначальный взнос – 23,6% от стоимости объекта недвижимости (+0,6 п. п. к июлю). При этом ежемесячный платёж по кредиту на ИЖС в России в августе составил 30,1 тыс. рублей.

Наибольший объём выдач ипотечных кредитов на ИЖС в последнем летнем месяце этого года зафиксирован в Московской области (7,85 млрд рублей), Москве (3,3 млрд рублей), Республике Саха (2,8 млрд рублей) и Республике Башкортостан (2,6 млрд рублей).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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