Спрос на «Дальневосточную ипотеку» резко вырос

Сбер отмечает рекордный спрос на льготную программу «Дальневосточной ипотеки» – так, в августе банк выдал почти 2,8 тыс. кредитов на 13,4 млрд рублей. Прирост в объёмах выдач к июлю 2023 года составил 15%, а к августу прошлого года – более 50%, сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Всего за 8 месяцев 2023 года, по данным Домклик Сбербанка, банк выдал 17,6 тыс. льготных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» на сумму 82,7 млрд рублей – в объёмах выдач это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом «Дальневосточная ипотека» в последний летний месяц пользовалась в Республике Саха (Якутия) – объём выдач составил 4,1 млрд рублей. Также в топ-3 регионов по объёмам выдач этой программы вошли Приморский край (2,7 млрд рублей) и Хабаровский край (1,3 млрд рублей).

В августе наибольшая доля выдач пришлась на заёмщиков в возрасте 31-35 лет (39%) и 26-30 лет (25,4%). При этом 61% заёмщиков по программе – женщины.