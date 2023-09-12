Новости

Спрос на «Дальневосточную ипотеку» резко вырос

Читайте также:

Греф не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября
12 сентября 2023
Греф: Сбербанк не планируют снижать размер дивидендных выплат
12 сентября 2023

Сбер отмечает рекордный спрос на льготную программу «Дальневосточной ипотеки» – так, в августе банк выдал почти 2,8 тыс. кредитов на 13,4 млрд рублей. Прирост в объёмах выдач к июлю 2023 года составил 15%, а к августу прошлого года – более 50%, сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Всего за 8 месяцев 2023 года, по данным Домклик Сбербанка, банк выдал 17,6 тыс. льготных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» на сумму 82,7 млрд рублей – в объёмах выдач это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом «Дальневосточная ипотека» в последний летний месяц пользовалась в Республике Саха (Якутия) – объём выдач составил 4,1 млрд рублей. Также в топ-3 регионов по объёмам выдач этой программы вошли Приморский край (2,7 млрд рублей) и Хабаровский край (1,3 млрд рублей).

В августе наибольшая доля выдач пришлась на заёмщиков в возрасте 31-35 лет (39%) и 26-30 лет (25,4%). При этом 61% заёмщиков по программе – женщины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ВЭФ-2023":
Все материалы сюжета (35)


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
Греф не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября
Мутко предложил ввести дисконт по ипотеке для покупателей больших квартир
«Байкальская слобода»: Игорь Кобзев и глава Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на ВЭФ-2023 обсудили реализацию проекта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес