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ВЭФ: В Иркутской области могут построить крупнейшее предприятие по переработке сынныритной руды

Сейчас идёт подбор площадки.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

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В рамках Восточного экономического форума Губернатор Игорь Кобзев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Байкал Недра Гео» Василиной Катерюшиной. Обсудили намерения компания построить на севере региона комбинат по переработке сынныритной руды.

– Добыча и переработка полезных ископаемых имеет большую значимость для экономики нашего региона и страны в целом. В перспективе комбинат может стать одним из крупнейших добывающих предприятий Иркутской области, – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время компания подбирает подходящую площадку и рассматривает вопросы по обеспечению подключения к инженерной инфраструктуре. В «Байкал Недра Гео» отмечают, что выбор локации обусловлен тем, что для переработки руды требуется большое количество природного газа. Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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