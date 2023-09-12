ВЭФ: В Иркутской области могут построить крупнейшее предприятие по переработке сынныритной руды

Сейчас идёт подбор площадки.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках Восточного экономического форума Губернатор Игорь Кобзев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Байкал Недра Гео» Василиной Катерюшиной. Обсудили намерения компания построить на севере региона комбинат по переработке сынныритной руды.

– Добыча и переработка полезных ископаемых имеет большую значимость для экономики нашего региона и страны в целом. В перспективе комбинат может стать одним из крупнейших добывающих предприятий Иркутской области, – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время компания подбирает подходящую площадку и рассматривает вопросы по обеспечению подключения к инженерной инфраструктуре. В «Байкал Недра Гео» отмечают, что выбор локации обусловлен тем, что для переработки руды требуется большое количество природного газа. Сырье на комбинат будет поступать из Бурятии.