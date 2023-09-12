Команда ИНК по баскетболу представит Иркутскую область в Кубке России

Команда Иркутской нефтяной компании (ИНК) примет участие в Кубке России по баскетболу 3х3, который состоится в Челябинске с 14 по 16 сентября.

Спортсмены ИНК получили возможность представлять Иркутскую область на соревнованиях после того, как стали финалистами в турнире Streets cup 3x3 летом 2023г. Спортсменов к соревнованиям готовит тренер Дмитрий Лапенко.

— В Команде ИНК собрались молодые и перспективные спортсмены. Для ребят это первые серьезные соревнования среди сильнейших команд России. Результаты могут быть самыми непредсказуемыми. Как вы знаете, на Кубок России не так просто попасть, требования к командам ужесточились. Всегда говорю, что нужно биться до конца и стремиться к победе, тогда удача улыбнется. Желаю Команде ИНК успехов! — отметил президент Иркутской областной Федерации баскетбола Сергей Яковлев.

Кубок России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд – это трехдневный турнир, который проводится с 2007 года. В нем участвуют 32 мужские и 16 женских команд – победители и призеры региональных отборочных соревнований из десятков субъектов РФ, а также команды, приглашенные Российской федерацией баскетбола (РФБ) по итогам чемпионата страны, хозяева и действующие обладатели Кубка.