«Байкальская слобода»: Игорь Кобзев и глава Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на ВЭФ-2023 обсудили реализацию проекта

Уникальный круглогодичный курорт планируют построить на берегу реки Ангары, вблизи архитектурно-этнографического музея «Тальцы», в 40 км от Иркутска и 20 км от озера Байкал.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов провели рабочую встречу в рамках VIII Восточного экономического форума, который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Темой обсуждения стала реализация проекта всесезонного курорта «Байкальская слобода» на берегу реки Ангары.

Напомним, созданный АО «Корпорация «Туризм.РФ» мастер-план туристической территории 4 сентября был представлен на заседании Совета директоров Корпорации, которое провёл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Проект получил одобрение.

В ходе встречи с Сергеем Сухановым в столице Приморья Игорь Кобзев подчеркнул, что проект имеет важное значение для развития Иркутской области, однако при его реализации необходимо уделить пристальное внимание экологическим аспектам.

– «Байкальская слобода» признан масштабным инвестиционным проектом. Он позволит развивать территорию Иркутской области, сделать её более привлекательной для туристов, но в первую очередь создаст комфортные условия для отдыха жителей региона. Размах проекта налагает и определённые обязательства, прежде всего в части экологической безопасности. Необходимо, чтобы строительство и создание инфраструктуры велось в интересах территории, без ущерба для её уникальной природы. Прежде чем приступить к реализации проекта, необходимо окончательно проработать эти вопросы, – сказал Игорь Кобзев.

Уникальность территории будущего курорта отметил и Сергей Суханов. Он также обозначил высокую заинтересованность инвесторов в дальнейшем развитии проекта.

– «Байкальская слобода» обладает высокой инвестиционной привлекательностью благодаря наличию мощнейших точек притяжения – озера Байкал и реки Ангары, прибайкальских лесов и рекреационных территорий. Комплексное развитие туристической территории будет обеспечено благодаря предоставлению всех мер поддержки, доступному финансированию, созданию обеспечивающей инфраструктуры, – рассказал Сергей Суханов.

«Байкальская слобода» будет реализована на берегу Ангары. Комплекс предусматривает строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. Главной точкой притяжения станет собственная марина с маяком, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок. Проект предполагает поэтапную реализацию.

Туристический кластер предусматривает создание комплексной инженерной и дорожной инфраструктуры при поддержке Минстроя России. Строительство коммуникаций и транспортную доступность для гостей территории планируется обеспечить за счет субсидии региону из федерального бюджета.