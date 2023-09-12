Байкал вошел в топ-5 мест для путешествий этой осенью

Осень — отличное время для путешествий. Уже нет изнуряющей жары, надоедливых насекомых, и туристов становится гораздо меньше. Цены на поездки и перелёты снижаются, а количество свободных номеров в гостиницах увеличивается. Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку живописных мест в России, где можно насладиться золотой осенью, — пишет Р ИА Новости .

Байкал, Иркутская область, Бурятия

Увидеть Байкал в первой и во второй половине сентября, когда изменившие цвет прибрежные леса отражаются в водной глади как в гигантском зеркале, – шанс, который не стоит упускать. В это время завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелёты снижаются. А ещё становится меньше комаров. И хоть температура падает, гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно. Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до посёлка Большие Коты. 6–8 часов неспешным шагом, преодолевая несложные подъёмы и спуски над самой кромкой Байкала — настоящий экофитнес с шикарными видами. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере. Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этно-музей «Тальцы» и пустеющий с приходом холодов остров Ольхон. А ещё можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги и погреться под солнечными лучами на смотровой площадке вершины Камень Черского, куда поднимает канатная дорога и откуда виден как на ладони исток полноводной Ангары. Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки, -- считают эксперты.

Также в топ-5 мест, где стоит встретить золотую осень вошли Ивановская, Самарская, Псковская область и Санкт-Петербург.

Плёс, Ивановская область

Привлекательность Плёса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто или даже двести лет назад. Этот маленький город называют жемчужиной Волги. Осенью из-за расположения в холмистой местности город особенно красив. Чтобы осмотреть окрестности и сделать памятные снимки, стоит подняться на смотровую площадку. Одна из них — на Соборной горе. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи. Полюбоваться золотой осенью в Плёсе можно в конце сентября — начале октября. Прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать плёсские углы с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Остановиться в Плёсе туристы могут, по данным МТС Travel, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плёса. Средний ценник на отели этой осенью составляет там порядка 3 600 рублей в сутки.

Самарская лука, Самарская область

Самарская лука – это национальный парк в Самарской области с впечатляющими видами. Здесь над Волгой возвышаются Жигулёвские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель. Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом. И если летом на берегах много отдыхающих, то начало осени — самый благоприятный период провести время на природе в тишине и уединении. По Самарской луке проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск здесь несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, сделав фото на фоне бескрайних рыжеющих просторов, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей «Самарская лука» в Жигулёвске. По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели этой осенью значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.

Пушкиногорье, Псковская область

В окрестностях посёлка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Сергеевича Пушкина — Михайловское. Неподалёку расположен музей-усадьба «Петровское». В этих местах Пушкин работал над известными произведениями — трагедией «Борис Годунов», главами романа «Евгений Онегин», поэмой «Цыганы», а в стихах воспевал окрестные красоты. Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые в багрец и золото одетые леса и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов. По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки. Поселок находится приблизительно в 100 километрах от города Псков, где цены на проживание этой осенью составляют порядка 5 500 рублей в сутки.

Кронштадт, Санкт-Петербург

Сейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился «Остров фортов» с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе. Здесь можно бродить часами, одновременно расширяя знания об истории русского флота. Почему стоит приехать в Кронштадт осенью? В это время меньше туристов. Свинцовое море из-за осенних ветров волнуется сильнее обычного, что производит особенно мощное впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков. В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт «Риф». Народу здесь значительно меньше, чем в центральной части города, и удастся спокойно осмотреть сохранившиеся оборонительные сооружения, а после побродить по безлюдным песчаным пляжам. По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.