Мутко предложил ввести дисконт по ипотеке для покупателей больших квартир

Причина – малогабаритные квартиры не подходят для семей. Об инициативе главы института развития «Дом.РФ» Виталия Мутко, озвученной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишут «Известия».
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«Мне стыдно порой. Строят квартиры по 20 кв. м. И спрос есть. 53% жилья – однокомнатные квартиры. А структуры семьи такой нет», – сказал Мутко.
По мнению гендиректора «Дом.РФ», в стране необходимо субсидировать ипотеку на большие квартиры. «Я вообще предлагал и предлагаю сейчас: надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру – давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», – добавил Мутко.
Напомним, что к началу осени средний уровень ставок по ипотечным программам российских банков вплотную приблизился к отметке 14% годовых. В частности, по состоянию на 1 сентября, средняя ставка на первичном рынке достигла 13,99% годовых, на вторичном рынке – 13,94% годовых, рефинансирования – 13,89% годовых. За три месяца рост составил 2-2,4 п. п.