Мутко предложил ввести дисконт по ипотеке для покупателей больших квартир

Причина – малогабаритные квартиры не подходят для семей. Об инициативе главы института развития «Дом.РФ» Виталия Мутко, озвученной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишут «Известия».

«Мне стыдно порой. Строят квартиры по 20 кв. м. И спрос есть. 53% жилья – однокомнатные квартиры. А структуры семьи такой нет», – сказал Мутко.

По мнению гендиректора «Дом.РФ», в стране необходимо субсидировать ипотеку на большие квартиры. «Я вообще предлагал и предлагаю сейчас: надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру – давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», – добавил Мутко.

Напомним, что к началу осени средний уровень ставок по ипотечным программам российских банков вплотную приблизился к отметке 14% годовых. В частности, по состоянию на 1 сентября, средняя ставка на первичном рынке достигла 13,99% годовых, на вторичном рынке – 13,94% годовых, рефинансирования – 13,89% годовых. За три месяца рост составил 2-2,4 п. п.