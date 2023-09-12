Греф: Сбербанк не планируют снижать размер дивидендных выплат

Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ, передаёт РИА Новости.

"Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов. Но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе", - ответил он на вопрос о планах банка по дивидендам в стратегии-2026.

Напомним, что за 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 25 руб./акцию. Весной эта новость ошеломила рынок, после объявления акции компании резко выросли в цене. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2023 года дивиденды Сбербанка могут быть еще выше и составить около 32 руб./акция.