Доллар рухнул до 92,5 руб. Что происходит?

Рубль стремительно укрепляется. Вчера, в понедельник, он показал максимальное укрепление с января 2023 года, а сегодня доллар США в моменте обвалился ниже 92,5. Что происходит?

– Еще накануне мы отмечали высокие риски удержания длинных позиций в валюте на фоне потока фундаментальных новостей за рубль и против инвалют. А техническая картина указывала на вероятность быстрого падения валютных пар в сторону минимумов августовской коррекции. И сегодня утром доллар США в моменте был уже ниже 92,5. Тем самым формально минимумы локального августовского завала от пиковых годовых значений переписаны. Сейчас отскок от уровня поддержки, но он выглядит не убедительно, и, скорее всего, наш ориентир на 90 за доллар будет показан еще до конца сентября, – пишут в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций.

Эксперты добавляют, что есть фундаментальные причины для укрепления рубля:

Экономическая активность восстанавливается ускоренными темпами, ВВП по итогам 2023 года будет точно в плюсе. Нормализуется и бюджет: расходная часть сокращается, доходная увеличивается, дефицит сужается. По итогам августа зафиксирован профицит 500 млрд руб.

ЦБ идет на ужесточение денежно-кредитной политики: ставка повышена до 12%. В пятницу, 15 сентября, нельзя исключать сохранения жесткого монетарного цикла. Кроме того, вводятся ограничения на необеспеченные кредиты, есть договоренность с экспортерами об увеличении репатриации выручки. Удорожание кредитных ресурсов со временем должно привести к сокращению импорта и спроса на валюту на бирже.

Бюджетное правило пока работает от продажи валюты. С 14 сентября в течение недели регулятор будет продавать китайский юань в десятикратном лимите, что должно привести к повышенному давлению в паре CNY/RUB.

Что касается технической картины, разворот состоялся после отскока доллара на 50% от августовской волны в области 98–97.

– Первая поддержка на спуске в долларе на 92,5 протестирована. А далее есть круглая отметка на 90. Структура движения инструмента указывает на вероятность достижения нижней планки уже в ближайшие недели, – резюмируют аналитики БКС.