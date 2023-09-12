Альфа-Банк на первом месте по объему кредитов под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП

Альфа-Банк — лидер по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП за 8 месяцев 2023 года.

По данным Корпорации МСП, за 8 месяцев 2023 года Альфа-Банк заключил 3755 кредитных договора с «зонтичным» поручительством на сумму более 43 млрд рублей с обеспечением в виде поручительства Корпорации МСП в размере 21 млрд рублей. В результате доля Альфа-Банка в общем объеме всех банков, участников госпрограммы, достигла 35% от общего числа заключенных кредитных договоров. На текущий момент Альфа-Банк первый по общему числу и объему заключенных кредитных договоров с поручительством Корпорации МСП.

«Механизм «зонтичных» поручительств — это то, что позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование в свой бизнес, даже при недостатке или отсутствии залога. «Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства — до 1 млрд рублей при максимальном сроке — 15 лет. Что важно, поручительства выдаются бесшовно, в одном банковском окне вместе с кредитом», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей: запустили Фонд немалого бизнеса, предлагаем льготные ставки, активно участвуем в госпрограммах. «Зонтичное поручительство» обеспечивает удобство и доступность получения финансирования. Решение по кредиты до 50 млн предприниматели получают за несколько минут, а деньги поступают на счёт в течение дня благодаря автоматизации процесса в банке. Это помогает обеспечить льготными кредитами максимальное количество предпринимателей», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.