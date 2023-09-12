Альфа-Банк и венчурный клуб «Синдикат» организовали крупнейшую сделку для частных инвесторов

Альфа-Банк провел крупнейшую с начала 2023 года венчурную сделку на основе капитала частных инвесторов — по данным независимого аналитического центра Venture Guide.

Инвесторы вложили 180 млн рублей в акции стартапа Osnova Tech. Osnova Tech, российский стартап в сегменте фудтех. Его профиль — производство сухих основ для приготовления напитков в сегменте HoReCa.

Соинвестором в сделке выступил партнер розничного инвестиционного бизнеса Альфа-Банка венчурный клуб «Синдикат» — ведущее сообщество профессиональных бизнес-ангелов на российском рынке. Совместный проект предполагает долгосрочную постинвестиционную поддержку стартапов через институт независимых директоров.

Ранее Альфа-Банк первым из брокеров в России предоставил частным инвесторам возможность участия в венчурных и Pre-IPO сделках. С 2022 года Альфа-Банк выступил организатором в 5 сделках, включая резидентов «Сколково».