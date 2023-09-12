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75% россиян поддерживают решение президента пересадить чиновников на отечественные автомобили

Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как к подобному предложению относятся россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

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Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян. «Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).

Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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