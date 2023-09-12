ПСБ поддерживает кадровый потенциал российской промышленности

ПСБ готов решать задачи повышения кадрового потенциала вместе с предприятиями для бесперебойной качественной работы ОПК и промышленности.

«Как опорный банк отрасли мы ощущаем свою ответственность за результаты работы предприятий и их долгосрочное развитие. Поэтому оказываем российской промышленности всестороннюю поддержку не только в финансировании и обслуживании, но также проводим серьезную работу по поддержке кадрового потенциала», — сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на площадке VIII Восточного экономического форума.

В выступлении на сессии ««Кадры для промышленности Дальнего Востока: система и перспективы» Вера Подгузова отметила, что ПСБ на системной основе ведет аналитическую работу по выявлению потребностей предприятий в развитии кадрового потенциала, актуальности тех или иных специальностей для отраслей: «Большую работу в этом направлении проводит Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комитете Госдумы по промышленности и торговле. В Экспертном совете мы собрали представителей крупнейших предприятий отрасли, банков. В заседаниях 2023 года мы сделали упор на проблемах академической подготовки специалистов для промышленного сектора и вопросах мотивации кадров. Много инициатив получаем от предприятий в рамках нашего ежегодного рейтинга диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках».

Среди наиболее востребованных специальностей в промышленности сейчас, помимо технических, топ-менеджер ПСБ отметила маркетинг и промышленный дизайн: «Для того, чтобы предприятия развивались, выходили на экспортные рынки, производили востребованную гражданскую продукцию и продукцию импортозамещения, им необходимо учитывать не только качество продукции, но и дизайн, упаковку, продвижение, востребованность товара, спрос со стороны покупателей. Потребность в таких специалистах очень высока. В этом направлении довольно большая перспектива для молодежи».

В рамках работы по развитию кадрового потенциала ОПК Академия ПСБ вместе с крупнейшими учебными заведениями страны запустила ряд образовательных программ для специалистов промышленных предприятий, в том числе с возможностью обучения онлайн, рассказала Вера Подгузова. Также ПСБ реализует мотивационные программы для высококвалицифированных инженерных кадров российской промышленности, развивая программы доступного жилья совместно с работодателями отрасли. Банк заключил уже более 30 соглашений с промышленными предприятиями о совместных проектах строительства доступного жилья для сотрудников.