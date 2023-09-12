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ПСБ обсудил инвестиции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

ПСБ провел панельную дискуссию на тему  "Азия без иллюзий: торговля. инвестиции и перспективы" в рамках "Клуба инвесторов" на площадке VIII Восточного экономического форума.

"Сейчас, когда мы наблюдаем смену торговых потоков в мире, тема инвестиций на азиатских рынках становится особенно актуальной и перспективной, Российские внешнеторговые отношения направлены в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который становится альтернативным рынком для развития торговли и российских инвестиций. Это в первую очередь Китай, который проводит политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. Мы видим, как растет экономический интерес Китая и России друг другу, и уже созданы инструменты, позволяющие участникам рынка успешно продавать и инвестировать", - сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, открывая мероприятие. 

В обсуждении принимали участие представители крупнейших российских производственных и промышленных компаний и инвестфонды. Участники дискуссии обсудили преимущества и риски альтернативных рынков, вопросы логистики товаров между Россией и странами АТР, точки роста для российских эмитентов, направления диверсификации капитала и инфраструктурные инвестиции, а также развитие Дальнего Востока как платформы для приумножения капитала инвесторов.

В рамках стартового дня форума Вера Подгузова приняла участие в презентации растущих брендов Дальнего Востока и сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике".

В своем выступлении топ-менеджер ПСБ отметила, что для развития креативных отраслей необходимы не менее масштабные инфраструктурные инвестиции, чем для реализации крупных промышленных проектов, которые сейчас в фокусе внимания. Но при этом эффект от инвестиций в креативную экономику виден на порядок быстрее, к тому же создается мотивация для населения, для развития регионов, для экономики в других отраслях.

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Вера Подгузова привела статистику, согласно которой в 2022 году в креативной индустрии Дальневосточного федерального округа функционировало порядка 2750 компаний малого и среднего бизнеса. Из них 65% приходилось на три региона – Приморский край, Хабаровский край и республика Саха (Якутия), что говорит об экономическом лидерстве этих регионов в отрасли и о том, что большая часть работников креативной сферы трудоустроена. 

"Это та сфера, где очень высок межкультурный и межгосударственный обмен. В первую очередь в сфере кино, видеоконтента, мультипликции, выставочной деятельности в других странах. И такие проекты нуждаются в надежном финансовом сопровождении. ПСБ сейчас успешно проводит трансграничные платежи клиентов банков в китайских юанях, документарные операции в юанях, конверсионные сделки, а также работает с вьетнамским донге, осуществляет платежи в рублях с конверсией в индийские рупии. Это та инфраструктура, которая позволит ускорить развитие креативных отраслей и открывает дополнительные возможности для роста", - сказала топ-менеджер банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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