У предпринимателей ДФО более разнообразные стратегии привлечения кадров

Работодатели Дальневосточного федерального округа используют более разнообразные стратегии привлечения дополнительного персонала, чем в центральной России, - в том числе, межрегиональную миграцию кадров, рассказал Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ.

В своем выступлении на сессии «ЗаКадром: как обеспечить специалистами малый бизнес ДФО?» Константин Басманов отметил, что предприниматели Дальневосточного федерального округа предъявляют больший спрос на создание новых рабочих мест, чем в среднем по стране, но в рамках регионов округа - картина неоднородная: «Есть регионы с явным дефицитом рабочей силы – это прежде всего промышленно развитые регионы – Приморье, Хабаровский край, Чукотка, Сахалинская область. Есть регионы, где уровень безработицы выше, чем в среднем по России – это Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край».

Как рассказал топ-менеджер ПСБ, количество предпринимателей, которые заинтересованы в развитии кадрового потенциала, лучше всего демонстрирует настроение работодателей: «ПСБ много лет совместно c «Опорой России» проводит ежемесячное исследование, которое показывает состояние деловой активности малого и среднего бизнеса России. И регулярная компонента исследования – кадровый вопрос. Видим, что во все периоды количество предпринимателей, которые в любой экономической ситуации продолжают нанимать и удерживать персонал, всегда было больше тех, кто его оптимизировал».

Среди мер государственной поддержки и государственных льгот для привлечения и работы с персоналом, которые наиболее активно используют МСП сейчас, Константин Басманов назвал субсидию за трудоустройство льготных категорий сотрудников и отсрочку по уплате страховых взносов. Он также отметил, что предприятия рассчитывают на целенаправленную политику со стороны государства по поддержке затрат на внедрение технологий механизации и автоматизации рабочих мест.