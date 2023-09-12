ПСБ и РФПИ инвестируют в строительство гостиниц во Владивостоке, Калининграде и Кемерове

ПСБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров.

Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров. Во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове – 4 звезды. Планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.

Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе, Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра, Московской государственной консерватории им. Чайковского, Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и др. Кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия, что требует создания современной инфраструктуры размещения участников и гостей.

«ПСБ продолжает активное участие в реализации крупных туристических проектов по всей России — выступает инвестором строительства объектов инфраструктуры, финансирует клиентов для развития сферы гостеприимства, привлекает партнеров и инвесторов к социально-значимым инициативам. Реализация всех региональных проектов, которые поддерживает ПСБ, позволит создать порядка 7,5 тыс. новых рабочих мест и увеличить поток туристов ежегодно на 2,6 млн человек. Совместная работа ПСБ и РФПИ по развитию гостиничной инфраструктуры в рамках новых культурно-образовательных кластеров ускорит реализацию и повысит эффективность проектов, позитивно скажется на социально-экономическом развитии и улучшении делового климата Владивостока, Калининграда и Кемерово», — сказал Петр Фрадков, председатель ПСБ.

«Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах. Инвестиции ПСБ и РФПИ также позволят создать новые рабочие места и внедрить лучшие практики в сфере строительства и управления гостиничным бизнесом, которые в дальнейшем могут быть востребованы и в других регионах», — заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.