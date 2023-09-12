Солид Банк и Корпорация МСП заключили соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2023

12 сентября 2023 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Солид Банк» и АО «Корпорация «МСП» в рамках «зонтичного» механизма предоставления поручительств Корпорации МСП.

Подписанное в рамках Восточного экономического форума соглашение дает возможность предпринимателям получить кредит в Солид Банке с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП, если у клиента не хватает залога для получения финансирования. По «зонтичному» механизму Корпорация МСП выполняет функцию гаранта перед Банком о том, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены. Банк в свою очередь оплачивает комиссию за поручительство, то есть поручительство для предпринимателей бесплатно.



«Партнёрство по программе «зонтичного» поручительства очень важно для Солид Банка – это ещё один шаг навстречу нашим клиентам, шаг в направлении высокого уровня сервиса и комфорта для клиентов Солид Банка на Дальнем Востоке и по всей России. Соглашение с АО «Корпорация «МСП» позволит большему количеству клиентов-предпринимателей получить кредит в Солид Банке на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, рефинансирование кредита и развитие бизнеса», – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Возисов.



Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита. Ещё одно неоспоримое преимущество «зонтичного» механизма для клиентов Солид Банка, это экономия времени, так как поручительство будет предоставляться мгновенно в «одном окне» Банка вместе с кредитом.

Солид Банк стал вторым региональным банком-партнёром Корпорации МСП в Дальневосточном федеральном округе по данному механизму.



«С новым партнером мы усиливаем присутствие мер поддержки предпринимателей на Дальнем Востоке. Сегодня зонтичный механизм стал одним из наиболее эффективных инструментов, который позволяет повысить доступность финансирования для развития проектов бизнеса. Вместе с предпринимателями мы продолжаем развивать этот продукт. В части туристической среды уже есть дополнительные предложения. Надеемся они получат поддержку на высоком уровне, и станут дополнительным импульсом к реализации новых проектов, в том числе на территории ДФО», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Справка: АО «Солид Банк» основан в 1991 году, с 2017 года головной офис Банка расположен в г. Владивостоке, а сеть офисов расположилась по всей стране в: Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Елизово, Северо-Курильске, Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Альметьевске, Ижевске, Туле, Москве. В 2023 году открылся офис Банка в Санкт-Петербурге. www.solidbank.ru АО «Солид банк». Ген.лицензия ЦБ РФ №1329