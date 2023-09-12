Солид Банк и Корпорация МСП заключили соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2023

12 сентября 2023 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Солид Банк» и АО «Корпорация «МСП» в рамках «зонтичного» механизма предоставления поручительств Корпорации МСП.
Подписанное в рамках Восточного экономического форума соглашение дает возможность предпринимателям получить кредит в Солид Банке с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП, если у клиента не хватает залога для получения финансирования. По «зонтичному» механизму Корпорация МСП выполняет функцию гаранта перед Банком о том, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены. Банк в свою очередь оплачивает комиссию за поручительство, то есть поручительство для предпринимателей бесплатно.
«Партнёрство по программе «зонтичного» поручительства очень важно для Солид Банка – это ещё один шаг навстречу нашим клиентам, шаг в направлении высокого уровня сервиса и комфорта для клиентов Солид Банка на Дальнем Востоке и по всей России. Соглашение с АО «Корпорация «МСП» позволит большему количеству клиентов-предпринимателей получить кредит в Солид Банке на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, рефинансирование кредита и развитие бизнеса», – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Игорь Возисов.
Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита. Ещё одно неоспоримое преимущество «зонтичного» механизма для клиентов Солид Банка, это экономия времени, так как поручительство будет предоставляться мгновенно в «одном окне» Банка вместе с кредитом.
Солид Банк стал вторым региональным банком-партнёром Корпорации МСП в Дальневосточном федеральном округе по данному механизму.
Читайте также:
«С новым партнером мы усиливаем присутствие мер поддержки предпринимателей на Дальнем Востоке. Сегодня зонтичный механизм стал одним из наиболее эффективных инструментов, который позволяет повысить доступность финансирования для развития проектов бизнеса. Вместе с предпринимателями мы продолжаем развивать этот продукт. В части туристической среды уже есть дополнительные предложения. Надеемся они получат поддержку на высоком уровне, и станут дополнительным импульсом к реализации новых проектов, в том числе на территории ДФО», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Справка: АО «Солид Банк» основан в 1991 году, с 2017 года головной офис Банка расположен в г. Владивостоке, а сеть офисов расположилась по всей стране в: Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Елизово, Северо-Курильске, Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Альметьевске, Ижевске, Туле, Москве. В 2023 году открылся офис Банка в Санкт-Петербурге. www.solidbank.ru АО «Солид банк». Ген.лицензия ЦБ РФ №1329