Солид Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса до 12%

Банк предложил выгодные условия по размещению депозитов юридических лиц

Банк предусмотрел два продукта:

· Солид-Комфорт

· Солид-Доход

Депозит с повышенной ставкой для повышенного дохода – Солид-Доход.

Пусть ваши деньги работают до 2 лет с доходностью - 12%.

Минимальная сумма для размещения депозита - 100 000 руб, максимальная 50 000 000 руб.

На случай форс - мажора более комфортный вариант с пополнением и частичным изъятием – Солид-Комфорт по ставке до 11,5%.

Доходность по депозиту напрямую зависит от суммы и срока размещения.

Минимальная сумма от 100 000 руб., максимальная – 50 000 000 руб.

Пополнение возможно в размере не менее 1/10 от первоначальной суммы договора, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия договора.

В этом варианте клиенту доступна возможность на протяжении всего срока действия депозитного договора изымать часть депозита с учетом следующих особенностей:

· сумма единовременного изъятия не более 50% суммы депозита и не чаще, чем 1 раз в 180 дней

· остаток средств на депозитном счете после изъятия должен быть не менее минимальной суммы вклада.



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