Новости

Солид Банк повысил ставки по депозитам для бизнеса до 12%

Банк предложил  выгодные условия по размещению депозитов юридических лиц

Банк предусмотрел два продукта: 

· Солид-Комфорт
· Солид-Доход

Депозит с повышенной ставкой для повышенного дохода – Солид-Доход.
Пусть ваши деньги работают до 2 лет с доходностью - 12%. 
Минимальная сумма для размещения депозита - 100 000 руб, максимальная 50 000 000 руб. 

На случай форс - мажора более комфортный вариант с пополнением и частичным изъятием – Солид-Комфорт по ставке до 11,5%. 
Доходность по депозиту напрямую зависит от суммы и срока размещения.
Минимальная сумма от 100 000 руб., максимальная – 50 000 000 руб. 

Пополнение возможно в размере не менее 1/10 от первоначальной суммы договора, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до даты окончания срока действия договора. 

В этом варианте клиенту доступна возможность на протяжении всего срока действия депозитного договора изымать часть депозита с учетом следующих особенностей:

· сумма единовременного изъятия не более 50% суммы депозита и не чаще, чем 1 раз в 180 дней

· остаток средств на депозитном счете после изъятия должен быть не менее минимальной суммы вклада.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329 . www.solidbank.ru . 8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:LdtCKSPBU

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ВЭФ-2023
Путин на ВЭФ. Главное
ВЭФ: Россельхозбанк оценил инвестиционный потенциал ДФО в 108,5 млрд рублей
ПСБ и РФПИ инвестируют в строительство гостиниц во Владивостоке, Калининграде и Кемерове
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес