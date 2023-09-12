ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов

ПСБ начал использовать отечественное решение от компании Smart Engines на базе искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов и номеров телефонов.

Новая технология, интегрированная в мобильное приложение ПСБ для операционной системы Android, значительно повышает скорость и качество считывания QR-кодов при проведении платежей. Отсканировав QR-код, клиенты могут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы и совершать покупки в торговых точках через СБП С2В. Алгоритмы искусственного интеллекта распознают любые QR-коды, Aztec, в том числе QR–коды на фотографиях, сохраненные в телефонах.

Кроме того, технология позволяет в мобильном приложении ПСБ совершать денежные переводы по номеру телефона без необходимости вводить его вручную. Отсканировать номер телефона можно в разделе «Платежи» в мобильном банке, кликнув на значок сканера в переводе по номеру телефона. Сканер с любых поверхностей менее чем за секунду распознает не только напечатанные, но написанные от руки номера телефонов.

Все данные клиента надежно защищены и не передаются на сторонние сервисы, все алгоритмы искусственного интеллекта выполняются в мобильном устройстве владельца.

«В своей стратегии развития ПСБ отдает приоритет цифровизации как значимому элементу непрерывного повышения качества и удобства обслуживания клиентов. Технологии, основанные на использовании QR-кодов, являются сегодня новым этапом развития быстрой, надежной и безопасной инфраструктуры для повседневных расчетов населения и организаций. В обеспечении бесперебойной работы платежей по QR-коду ключевое значение играет точность считывания штрих-кода. Мы интенсифицировали работу по поиску новых цифровых решений и запустили в мобильном приложении сканер, который обеспечивает высокий уровень безопасности и скорости при распознавании QR-кода или номера телефона на любых мобильных устройствах, в том числе оснащенных камерами с невысоким разрешением», - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Платежи по QR-кодам пользуются в России колоссальным спросом. Ежемесячно по всей стране при помощи нашего программного обеспечения совершается свыше 40 млн таких операций. Мы рады, что теперь наша технология распознавания QR-кодов и номеров телефона доступна в мобильном приложении ПСБ. Она предоставляет пользователям высокую точность и скорость считывания. Распознавание производится в видеопотоке или на фотографиях, а все вычисления выполняются на устройстве пользователя в реальном времени. При этом качественное распознавание обеспечивается даже в условиях плохого освещения, неудачного ракурса съемки или геометрических искажений, а также если код поврежден или имеет отклонение от стандарта», – сообщил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.