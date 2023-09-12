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Россельхозбанк и Росконгресс раскрыли даты и тему второго Российского винодельческого форума

На полях Восточного экономического форума в рамках открытия тематического площадки Виноград Россельхозбанк и Росконгресс провели презентацию второго Российского винодельческого форума. Мероприятие пройдет 9-10 ноября в Москве, на площадке Radisson Collection Hotel в Москве (Кутузовский проспект, 2/1).

Российский винодельческий форум – ежегодное крупнейшее мероприятие в России, посвященное актуальным вопросам виноделия. Оно объединяет лучших производителей, экспертов, представителей государства и является эффективной площадкой для дискуссии по вопросам развития виноградарства и виноделия в стране. Основная тема форума в 2023 году - импортозамещение и меры поддержки российского виноделия.

Программа мероприятий форума включает в себя насыщенную деловую программу, презентации, мастер-классы, лекторий от ведущих представителей индустрии, салон вин с лучшими экземплярами российского рынка, дегустации с признанными экспертами отрасли.

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В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самой обсуждаемым событием в отрасли, за 2 дня мероприятие посетило более 1700 человек, включая экспертов отрасли, представителей торговых компаний, журналистов и блогеров, а также 64 винодельческие и виноторговые компании, которые представили посетителям более 460 наименований винодельческой продукции. Деловая программа, в которую вошли выступления более 150 спикеров, включила в себя 43 тематические сессии. Ожидается, что второй Российский винодельческий форум кратно превысит результаты дебютного мероприятия.

«Сегодня российское виноделие находится на подъёме: расширяются территории, увеличивается количество зон виноделия. Покупатели всё чаще проявляют интерес к отечественному вину, а инвесторы определяют винную отрасль как перспективную для капиталовложений. Чтобы поддержать этот тренд на федеральном уровне, второй год подряд мы организовываем специализированный Российский винодельческий форум. Успех дебютного мероприятия в прошлом году продемонстрировал актуальность темы и заинтересованность виноделов и представителей органов власти в выстраивании эффективного диалога в целях развития российского виноделия», – прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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