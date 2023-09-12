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РСХБ и Росконгресс привлекут внимание к виноделию в ДФО на площадке «ВиноГрад» в рамках ВЭФ-2023

10–13 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума Россельхозбанк и Росконгресс вновь откроют тематическую площадку «ВиноГрад». Она объединит производителей и регуляторов винодельческой отрасли в обсуждении трендов отечественного винного рынка и потенциале развития виноделия на Дальнем Востоке. Организаторами площадки стали Россельхозбанк и Фонд Росконгресс.

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Эксклюзивная тематическая площадка «ВиноГрад» посвящена виноделию и виноградарству в России. В деловой программе примут участие производители вина не только из классических винодельческих регионов России, но и с Дальнего Востока. В рамках программы они поделятся опытом о ведении бизнеса в условиях рискованного земледелия. В рамках работы тематической зоны также будут раскрыты обнародованы второго Российского винодельческого форума, который состоится в Москве 9-10 ноября.

Посетители смогут принять участие в открытых дегустациях, ознакомиться с историей и продукцией ведущих российских дистрибьюторов и винодельческих хозяйств. В частности, программа площадки «ВиноГрад» включает проведение дегустации от первой профессиональной школы сомелье в Приморском крае 365 wine «Непромышленное виноделие в России».

Программа мероприятий «ВиноГрада» также включает в себя проведение дегустационных сессий и презентаций вин, лекций, питч-сессий и мастер-классов с участием ведущих экспертов винодельческой отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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