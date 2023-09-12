Мёд, сыры и мясо: в Улан-Удэ открылся фестиваль фермерской продукции СВОЁ

В пятницу 8 сентября на главной площади Улан-Удэ – площади Советов – в присутствии Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова стартовал двухдневный фестиваль фермерской продукции СВОЁ, организованный Правительством региона, Администрацией города и Россельхозбанком. На масштабном городском празднике более 70 фермеров практически со всех районов республики представляют выращенные и изготовленные собственными руками молоко и продукты из него, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, десятки видов сыра, мёда и варенья.

СВОЁ – это гастрономический фестиваль, на котором любители натуральных российских продуктов питания и просто сторонники здорового питания знакомятся с фермерскими товарами и напрямую у её производителей узнают, насколько они натуральны, применяются ли в их создании добавки, в чём их полезные качества. А для фермеров это прямой выход на новых покупателей. В Улан-Удэ фестиваль проходит третий год подряд.

«Фестиваль фермерской продукции СВОЁ – хорошая возможность для фермеров найти новых клиентов, повысить узнаваемость продукции и своего бренда, – сказал в приветственной речи Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. – От души благодарю Россельхозбанк за организацию такого прекрасного праздника – ярмарки фермерской продукции у нас в республике, дающей нам, потребителям, возможность приобрести самую свежую, вкусную продукцию, а фермерам – её выгодно реализовать».

На протяжении двух дней атмосферу гастрономического фестиваля дополнит обширная развлекательная программа и разнообразные мастер-классы для детей и взрослых: валяние шерсти, изготовление изделий из кожи и бересты из рыбьей кожи, приготовление заамбы, мыловарение. Для участников и гостей фестиваля будут проводится викторины-розыгрыши фермерской продукции и живых баранов. Пройдет финальная часть конкурса «Бренды Бурятии», на котором будут определены победители. И конечно же, всех ждет красочный концерт с выступлениями творческих коллективов города и звезд бурятской эстрады.

Фермеров и гостей фестиваля от имени Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова поприветствовал Полномочный представитель на Дальнем Востоке Виктор Кузьменко.

«С 2017 года Россельхозбанк организовывает фестиваль СВОЁ в разных регионах России и помогает отечественным аграриям знакомить потребителей с экологически чистыми, свежими и вкусными продуктами питания, произведенными на родной земле. Мы уверены, что у Республики Бурятия большие перспективы в развитии агропромышленного комплекса. В этом году банк значительно увеличил финансирование АПК и с начала 2023 года выдал аграриям 1,16 млрд рублей, что на 77% выше результата за аналогичный период 2022 года, при этом 20% средств предоставлены на льготных условиях. Вместе с Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени Филиппова В.Р. мы обучили 68 студентов «Школы фермера». Выпускники уже работают и развивают свой бизнес во благо республики и её жителей. Мы хотим, чтобы у вас на столе всегда были свежие и качественные продукты», – сказал Виктор Кузьменко.