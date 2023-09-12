Фонд «Экология» стал партнером всероссийского экомарафона «Реки бегут»

Фонд «Экология» Россельхозбанка стал партнером благотворительного экомарафона «Реки бегут», организованного Росводресурсами при поддержке Russia Running. Забег состоится 16 сентября 2023 года в Москве.

Защита окружающей среды– ключевой приоритет в экологической повестке РСХБ, поэтому банк и его сотрудники принимают активное участие в экологических и благотворительных инициативах.

16 сентября 2023 года Фонд «Экология», Росводресурсы и крупнейшая платформа спортивных событий Russia Running проводят эко-марафон «Реки бегут». В этом году забег пройдет в Москве по живописной Крылатской улице вдоль Гребного канала.

Подать заявку на участие могут все россияне старше 14 лет. На выбор предоставлены разные дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Каждый участник марафона получит пакет с номером, индивидуальным чипом для фиксации хронометража, футболкой и гардеробной упаковкой. Особыми наградами будут отмечены бегуны, занявшие первые три места в абсолютном зачете, и абсолютно все участники получат медали со специальной символикой.

«Мы видим, как жители из разных городов России все чаще хотят быть частью позитивных перемен. Формат спортивного мероприятия с пользой для окружающей среды оказался востребован, потому Росводресурсы приняли решение сделать марафон «Реки бегут» ежегодным событием», - рассказал руководитель Московско-Окского БВУ Росводресурсов Вахтанг Астахов.

Все средства, полученные от регистрационных взносов, будут направлены в «Фонд Экология» на реализацию экологических инициатив по очистке берегов и прибрежного дна. Также на территории стартово-финишного городка марафона будут установлены специальные контейнеры для раздельного сбора пластиковых бутылок, которые отправят на переработку.

«Забота об окружающей среде – один из ключевых принципов работы Россельхозбанка. С целью реализации экологических проектов в октябре 2021 года банк создал Фонд «Экология». За почти 2 года существования фонда был реализован целый ряд экологических инициатив: совместно с Росприроднадзором очистили прибрежные зоны значимых водных артерий страны в 10 регионах России, собрав 15 тонн мусора, провели серию экологических лекций для сотрудников и внешней аудиторий в рамках проекта «Экопросвещение», а совсем недавно, в августе 2023 года Фонд «Экология» выпустил 20 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра в воды озера Байкал. Средства, которые будут получены от участия в экомарафоне «Реки бегут» также станут основой для реализации экологического проекта Фонда по очистке берегов реки Воронеж в Липецке и Курске, реки Усманки в Воронеже», - отметила директор Фонда Экология Эльмира Морозова.