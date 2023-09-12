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Путин рассказал о рисках перегрева на рынке ипотечного кредитования

Его цитату с Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке передают «Известия».

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. На мероприятии собрались предприниматели, промышленники и чиновники со всех регионов России. Сегодня, 12 сентября, на форуме выступил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, риски есть, но власти их видят и устраняют. «Да, есть определенные риски, мы их видим и купируем», – сказал он.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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