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Путин не видит проблем с курсом рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет. Кроме того, он отметил, что ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку.

Отвечая на вопрос модератора на пленарном заседании ВЭФ о том, что будет с курсом рубля, Владимир Путин сказал:

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– Да, это, конечно, вопрос, который требует кропотливого исследования Центрального банка и правительства Российской Федерации, финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что есть непреодолимые проблемы и сложности. <...> Это управляемые факторы.

Среди факторов, которые могли на него повлиять, он назвал «возврат или невозврат валютной выручки от крупных экспортеров», а также проблемы с нарушением логистических цепочек импорта на первом этапе, «когда доллар был выше 60 руб.».

Глава государства отметил, что Банк России был вынужден поднять ключевую ставку, поскольку инфляция начала расти.

– ЦБ своевременно поднял ставку и правильно это сделал. Это фактор снижения инфляционных рисков, – сказал Путин.

Он добавил, что в такой ситуации «нет хороших или очень хороших решений, здесь есть сложные решения».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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