День программиста празднуют в России. 6 фактов о профессии

Специально к профессиональному празднику этих ИТ-специалистов, эксперты hh.ru подготовили рейтинг фактов о профессии, особенностях кандидатов и ожиданиях работодателей.

В августе 2023 года в Иркутской области было открыто 510 вакансии в сфере «Информационные технологии», при этом, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года спрос на специалистов здесь вырос на 18,9% (в целом по стране – на 21,1%).

Факт 1

Исследование hh.ru, показало, что работа в сфере программирования считается соискателями самой престижной (по мнению сразу 49% респондентов), а саму профессию программиста чаще всего назвали наиболее уважаемой в обществе (21%). Более того, статус профессии разработчика, по мнению соискателей, сейчас даже выше, чем управленческих позиций, например, директора (14%).

Факт 2

Работники из ИТ-сферы чаще других заявляют, что довольны работой в своей компании. Особенно части айтишники отмечают, что уверены в стабильности компании и отсутствии риска сокращения (34%).

Факт 3

Каждого третьего работника в ИТ-сфере устраивает его зарплата – об этом сообщили 31% респондентов. При этом за год средняя зарплата в вакансиях для программистов выросла в среднем по стране на 13 162 ₽ (с 101 780 ₽ до 114 942 ₽). В Иркутской области рыночный диапазон предлагаемых зарплат для программистов и разработчиков составляет от 57 471 до 137 931 рублей.

Факт 4

Уровень конкуренции за рабочие места среди программистов растет, несмотря на то, что пока рынок труда для них остается «рынком соискателя» (рынок соискателя – от 7,9 резюме на вакансию и ниже). В целом по стране сейчас на одну вакансию может приходится 5,6 резюме от программистов, а в Сибири – 5,4 резюме на вакансию. Самая высокая конкуренция за работу между программистами в регионе зафиксирована на данный момент в Иркутской области (6,7 резюме на вакансию), Омской области (6,6 резюме на вакансию) и Томской области (6 резюме на вакансию). Проще всего с трудоустройством у программистов из Новосибирской области (4,5 резюме на вакансию), Красноярского края (5,4), Кузбасса и Алтайского края (по 5,5).

Факт 5

Повышенная популярность профессии, а также высокая соискательская активность породили и высокие требования к кандидатам. Так, сейчас в 84% вакансий работодатели указывают, что для них очень важен опыт и стаж работы в профессии. Из них, в 47% случаев компания требует от кандидата стаж до 3 лет, а в 36% вакансий – нужен опыт работы в программировании до 6 лет. Начинающим специалистам без опыта сейчас доступны лишь 12% вакансий.

Факт 6

Компании также ждут от соискателей-программистов серьёзных знаний сразу по нескольким направлениям. Так, в топ профессиональных навыков сейчас входит отличное знание SQL, Linux, Git, Python, PostgreSQL, JavaScript, 1С программирование и отличный английский язык. А среди «мягких» навыков компании ждут от кандидатов умения легко работать в команде, грамотную речь, аналитическое мышление.